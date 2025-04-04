Яке церковне свято у п'ятницю, 4 квітня: чому сьогодні не можна шити та в'язати

4 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Йосифа Піснеписця. Він був автором піснеспівів, які возвеличували діяльність святих.

У цей день наші предки випікали калачі та ділилися ними з сусідами. Про заборони та прикмети на 4 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Свято-Михайлівський кафедральний собор міста Житомира.

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День пам'яті преподобного Йосифа Піснеписця

Він народився в Сицилії в християнській родині. У 15-річному віці Йосиф пішов у монастир у Фессалоніках, де пізніше став пресвітером. Разом з преподобним Григорієм Декаполітом він відстоював шанування святих образів, коли відбувалося іконоборство в Константинополі. Якось Йосифа відправили до Папи Римського для допомоги, але чоловіка схопили та кинули до в'язниці на Криті. Після звільнення він заснував монастир і написав піснеспіви, зокрема канон святому апостолу Варфоломію. Однак згодом на землях знову відновили іконоборство, тому Йосиф вкотре зазнав мук через свої погляди. Відомо, що чоловік помер у глибокій старості.

Що не можна робити

Не слід заздрити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити та в'язати, бо тоді відлякаєте удачу й щастя.

Не рекомендується починати ремонт.

Не варто вирушати в далекі поїздки.

Народні прикмети

Якщо сьогодні вдарить мороз, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо надворі сонячно, то літо буде спекотним.

Якщо сьогодні піде дощ, то таким буде і літо.

Якщо надворі вітряно, то влітку буде холодно.

Що ще відзначають

День створення НАТО. Його щорічно відзначають 4 квітня, адже саме в цей день, у 1949 році, об'єдналися 12 держав. Нині організація складається з 32 країн. Що цікаво, останньою державою, яка приєдналася до альянсу, наразі є Швеція.

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