В этот день наши предки выпекали калачи и делились ими с соседями. О запретах и приметах на 4 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Свято-Михайловский кафедральный собор города Житомира.
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День памяти преподобного Иосифа Песнописца
Он родился в Сицилии в христианской семье. В 15-летнем возрасте Иосиф ушел в монастырь в Фессалониках, где позже стал пресвитером. Вместе с преподобным Григорием Декаполитом он отстаивал почитание святых образов, когда происходило иконоборчество в Константинополе. Как-то Иосифа отправили к Папе Римскому для помощи, но мужчину схватили и бросили в тюрьму на Крите. После освобождения он основал монастырь и написал песнопения, в частности канон святому апостолу Варфоломею. Однако впоследствии на землях снова восстановили иконоборчество, поэтому Иосиф в очередной раз подвергся мучениям из-за своих взглядов. Известно, что мужчина умер в глубокой старости.
Что нельзя делать
- Не следует завидовать, конфликтовать и сплетничать.
- Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить и вязать, потому что тогда отпугнете удачу и счастье.
- Не рекомендуется начинать ремонт.
- Не стоит отправляться в дальние поездки.
Народные приметы
- Если сегодня ударит мороз, то в этом году будет обильный урожай.
- Если на улице солнечно, то лето будет жарким.
- Если сегодня пойдет дождь, то таким будет и лето.
- Если на улице ветрено, то летом будет холодно.
Что еще отмечают
День создания НАТО. Его ежегодно отмечают 4 апреля, ведь именно в этот день, в 1949 году, объединились 12 государств. Сейчас организация состоит из 32 стран. Что интересно, последним государством, которое присоединилось к альянсу, сейчас является Швеция.
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