5 червня віряни вшановують пам'ять священномученика Доротея, єпископа Тирського. Він загинув через відданість християнству.

У цей день наші предки йшли до лісу та збирали лікарські трави. Про заборони й прикмети на 5 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті святого священномученика Доротея

Він став єпископом завдяки глибоким знанням Святого Письма. Однак чоловік жив за часів правління римського імператора Діоклетіана, який влаштовував гоніння на християн. Саме тому Доротею довелося тікати, поки переслідування не припинились. Повернувшись у Тир, святий почав знову керувати своєю єпархією. Втім, через деякий час прийшов до влади новий правитель – імператор Юліан Відступник, який відновив жорсткі гоніння на вірян. Дізнавшись про діяльність Доротея, цар наказав схопити святого та завдати йому мук. Через деякий час єпископ загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити

Не слід думати про погане, бо тоді весь негатив втілиться у реальність.

Не варто розповідати чужі секрети.

Не рекомендується брати в руки гострі предмети, зокрема ножі, голки та ножиці.

Не можна конфліктувати та лихословити.

Народні прикмети

Якщо надворі похмура погода, то у червні часто буде йти дощ.

Якщо побачите зграю птахів, то літо буде спекотним.

Якщо помітите на землі павуків, то очікуйте на потепління.

Якщо вранці почуєте гавкіт собак, то скоро піде дощ.

Що ще відзначають

Всесвітній день навколишнього середовища. Він щорічно припадає на 5 червня. Це свято встановили у 1973 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Головна мета цього дня – проінформувати про важливість дбайливого ставлення до природи.