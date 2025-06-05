Какой церковный праздник в четверг, 5 июня: почему сегодня нельзя думать о плохом

В этот день наши предки шли в лес и собирали лекарственные травы. О запретах и приметах на 5 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на июнь 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти святого священномученика Дорофея

Он стал епископом благодаря глубоким знаниям Священного Писания. Однако мужчина жил во времена правления римского императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Именно поэтому Доротее пришлось бежать, пока преследования не прекратились. Вернувшись в Тир, святой начал снова руководить своей епархией. Впрочем, через некоторое время пришел к власти новый правитель – император Юлиан Отступник, который возобновил жесткие гонения на верующих. Узнав о деятельности Доротея, царь приказал схватить святого и подвергнуть его мучениям. Через некоторое время епископ погиб мученической смертью.

Что нельзя делать

Не следует думать о плохом, потому что тогда весь негатив воплотится в реальность.

Не стоит рассказывать чужие секреты.

Не рекомендуется брать в руки острые предметы, в частности ножи, иглы и ножницы.

Нельзя конфликтовать и сквернословить.

Народные приметы

Если на улице пасмурная погода, то в июне часто будет идти дождь.

Если увидите стаю птиц, то лето будет жарким.

Если заметите на земле пауков, то ожидайте потепления.

Если утром услышите лай собак, то скоро пойдет дождь.

Что еще отмечают

Всемирный день окружающей среды. Он ежегодно приходится на 5 июня. Этот праздник установили в 1973 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Главная цель этого дня – проинформировать о важности бережного отношения к природе.