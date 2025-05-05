5 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна влаштовувати генеральне прибирання

5 травня віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Ірини Македонської. Вона навернула велику кількість людей до християнства.

У цей день наші предки збирали лікарські трави у лісі. Про заборони й прикмети на 5 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті великомучениці Ірини Македонської

Вона жила в I столітті в Македонії та була дочкою правителя Лікінія. Ще в юності дівчина вирішила прийняти християнство та охреститися. До хрещення, яке провів апостол Тимофій, її звали Пенелопа. Після цього свята взяла нове ім'я – Ірина та захотіла присвятити своє життя Богові. Дівчина відмовилася виходити заміж, натомість почала проповідувати християнство. Ба більше, Ірина прагнула навернути власних батьків до віри, але Лікіній був проти цього. Правитель намагався змусити доньку поклонитися ідолам, проте в нього не вийшло. Дівчина зазнала страшних мук, але стійко вистояла завдяки молитвам. У зв'язку з цим, чимала кількість людей повірила в Ісуса. Перед смертю Ірина усамітнилася в печері біля Ефеса, де її тіло згодом зникло.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується починати робити ремонт.

Не можна влаштовувати генеральне прибирання, бо тоді "змиєте" своє щастя.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно, то очікуйте похолодання.

Якщо побачите веселку, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо почуєте спів зозулі, то незабаром потеплішає.

Якщо бджоли далеко відлетіли від вуликів, то травень буде теплим.

Що ще відзначають

Міжнародний день акушерки. Його щорічно відзначають 5 травня. Це професійне свято запровадили у 1992 році за ініціативи Міжнародної конфедерації акушерок. Головна мета цього дня – привернути увагу людей до ролі акушерок у збереженні здоров'я матерів і новонароджених, а також визнати професійний внесок фахівчинь у суспільство