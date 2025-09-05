5 вересня віряни вшановують пам'ять святого пророка Захарія. Він був батьком Івана Предтечі.

У цей день наші предки вирушали до лісу та гуляли там разом з рідними. Про заборони й прикмети на 5 вересня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого пророка Захарія, батька Івана Предтечі

Захарій працював священником і жив за часів правління царя Ірода. Разом із дружиною Єлисаветою вони були праведними людьми, які бездоганно виконували Закон Божий, але довго залишалися бездітними. Одного разу Захарій побачив архангела Гавриїла. Той сповістив, що молитви подружжя були почуті, тому у пари народиться син, якого зватимуть Іваном. Захарій засумнівався, бо вони з Єлисаветою були вже літнього віку. Через сумніви чоловіка архангел зробив того німим. На восьмий день після народження малюка спалахнула суперечка щодо його імені. Рідні хотіли назвати дитину Захарієм, але Єлисавета наполягала на імені Іван. Німий батько підтвердив її слова, написавши на табличці: "Іван імення йому". Тоді Захарій несподівано повернув собі можливість говорити та прославляти Бога. Згідно з переказами, під час гонінь царя Ірода Єлисавета переховувала Івана в горах, а Захарія воїни вбили у храмі за відмову видати місцеперебування малюка.

Що не можна робити?

Не варто одягати старий одяг, бо тоді скоро захворієте.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна ворожити та гадати.

Не рекомендується пліткувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо вранці вітряно, то найближчим часом очікуйте холодів.

Якщо на горобині побачите пожовкле листя, то зима прийде рано.

Якщо небо хмарне, то осінь буде холодною.

Якщо жаби не будуть квакати, то жовтень прийде пізно.

Що ще відзначають?