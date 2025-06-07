Яке церковне свято у суботу, 7 червня: чому сьогодні не можна шити та в'язати

7 червня віряни вшановують пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Антирського. Його жорстоко вбили через відданість християнству.

У цей день наші предки працювали в полі та сіяли жито. Про заборони й прикмети на 7 червня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Православний календар на червень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

День пам'яті святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського

Про життя святого збереглося небагато інформації до наших днів. Відомо, що Теодот таємно сповідував християнство за часів правління римського імператора Діоклетіана. Тоді вірян переслідували та вбивали за їхні релігійні погляди. Через це Теодот ховав тіла загиблих християн за усіма традиціями. Однак згодом про діяльність святого дізналися, тому його схопили та почали катувати. Чоловік не зрікся віри, через що загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується конфліктувати та лихословити.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати, бо тоді скоротите тривалість свого життя.

Народні прикмети

Якщо ввечері почуєте квакання жаб, то скоро потеплішає.

Якщо вранці не побачите росу, то незабаром піде дощ.

Якщо надворі тепло, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо почуєте грім, то очікуйте на похолодання.

Що ще відзначають

Всесвітній день турботи. Його щорічно відзначають 7 червня. У цей день заведено закликати суспільство до співчуття, добрих справ і турботи про інших.