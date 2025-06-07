Какой церковный праздник в субботу, 7 июня: почему сегодня нельзя шить и вязать

В этот день наши предки работали в поле и сеяли рожь. О запретах и приметах на 7 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти святого священномученика Феодота, епископа Анкирского

О жизни святого сохранилось немного информации до наших дней. Известно, что Феодот тайно исповедовал христианство во времена правления римского императора Диоклетиана. Тогда верующих преследовали и убивали за их религиозные взгляды. Поэтому Феодот хоронил тела погибших христиан по всем традициям. Однако впоследствии о деятельности святого узнали, поэтому его схватили и начали пытать. Мужчина не отрекся от веры, из-за чего погиб мученической смертью.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не рекомендуется конфликтовать и сквернословить.

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать, потому что тогда сократите продолжительность своей жизни.

Народные приметы

Если вечером услышите кваканье лягушек, то скоро потеплеет.

Если утром не увидите росу, то вскоре пойдет дождь.

Если на улице тепло, то в этом году будет хороший урожай.

Если услышите гром, то ожидайте похолодания.

Что еще отмечают

Всемирный день заботы. Его ежегодно отмечают 7 июня. В этот день принято призывать общество к состраданию, добрым делам и заботе о других.