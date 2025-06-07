Какой церковный праздник в субботу, 7 июня: почему сегодня нельзя шить и вязать

В этот день наши предки работали в поле и сеяли рожь. О запретах и приметах на 7 июня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти святого священномученика Феодота, епископа Анкирского
О жизни святого сохранилось немного информации до наших дней. Известно, что Феодот тайно исповедовал христианство во времена правления римского императора Диоклетиана. Тогда верующих преследовали и убивали за их религиозные взгляды. Поэтому Феодот хоронил тела погибших христиан по всем традициям. Однако впоследствии о деятельности святого узнали, поэтому его схватили и начали пытать. Мужчина не отрекся от веры, из-за чего погиб мученической смертью.
Что нельзя делать
- Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
- Не рекомендуется конфликтовать и сквернословить.
- Не следует заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать, потому что тогда сократите продолжительность своей жизни.
Народные приметы
- Если вечером услышите кваканье лягушек, то скоро потеплеет.
- Если утром не увидите росу, то вскоре пойдет дождь.
- Если на улице тепло, то в этом году будет хороший урожай.
- Если услышите гром, то ожидайте похолодания.
Что еще отмечают
Всемирный день заботы. Его ежегодно отмечают 7 июня. В этот день принято призывать общество к состраданию, добрым делам и заботе о других.
Отметим, наша редакция ранее рассказывала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.