7 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна пити алкоголь

7 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Георгія, митрополита Митіленського. Він не підтримав іконоборство, тому святого заслали до Херсонеса.

У цей день наші предки влаштовували генеральне прибирання та годували птахів. Про заборони й прикмети на 7 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті преподобного Георгія

Відомо, що він з раннього віку почав захоплюватися християнством, тому вирішив присвятити своє життя Богу. Георгій мав дар чудотворення, через що нерідко допомагав бідним і нужденним. Також чоловік зцілював хвороби та виганяв нечисту силу, тому його поважали в народі. Однак митрополит Митіленський жив за часів правління царя Лева Вірменина, який підтримував іконоборство. У зв'язку з тим, що Георгій став на захист святих образів, його схопили та вигнали до Херсонеса. Там, приблизно у 820 році, святий відійшов у вічність. За переказами, на небі з'явилася яскрава зоря в момент смерті Георгія.

Що не можна робити

Не варто гучно розважатися та веселитися.

Не слід вживати алкоголь та переїдати, бо тоді скоро захворієте.

Не можна організовувати далекі поїздки.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте потепління.

Якщо на небі видно зорі, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо почуєте грім, то весна буде холодною.

Якщо небо хмарне, то очікуйте негоди.

Що ще відзначають

Всесвітній день здоров'я. Його щорічно відзначають з 1950 року. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1948-му, прийняли Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про різні захворювання та наголосити на важливості здоров'я в житті людини.

Про інші міжнародні та професійні свята квітня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.