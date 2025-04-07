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lifestyle 24 Традиції 7 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна пити алкоголь
7 квітня, 07:00
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7 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна пити алкоголь

Влада Пономарьова
Основні тези
  • 7 квітня вшановується пам'ять преподобного Георгія, митрополита Митіленського.
  • Сьогодні також відзначається Всесвітній день здоров'я.

7 квітня віряни вшановують пам'ять преподобного Георгія, митрополита Митіленського. Він не підтримав іконоборство, тому святого заслали до Херсонеса.

У цей день наші предки влаштовували генеральне прибирання та годували птахів. Про заборони й прикмети на 7 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

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День пам'яті преподобного Георгія

Відомо, що він з раннього віку почав захоплюватися християнством, тому вирішив присвятити своє життя Богу. Георгій мав дар чудотворення, через що нерідко допомагав бідним і нужденним. Також чоловік зцілював хвороби та виганяв нечисту силу, тому його поважали в народі. Однак митрополит Митіленський жив за часів правління царя Лева Вірменина, який підтримував іконоборство. У зв'язку з тим, що Георгій став на захист святих образів, його схопили та вигнали до Херсонеса. Там, приблизно у 820 році, святий відійшов у вічність. За переказами, на небі з'явилася яскрава зоря в момент смерті Георгія.

Що не можна робити

  • Не варто гучно розважатися та веселитися.
  • Не слід вживати алкоголь та переїдати, бо тоді скоро захворієте.
  • Не можна організовувати далекі поїздки.
  • Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте потепління.
  • Якщо на небі видно зорі, то цьогоріч буде гарний врожай.
  • Якщо почуєте грім, то весна буде холодною.
  • Якщо небо хмарне, то очікуйте негоди.

Що ще відзначають

Всесвітній день здоров'я. Його щорічно відзначають з 1950 року. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1948-му, прийняли Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про різні захворювання та наголосити на важливості здоров'я в житті людини.

Про інші міжнародні та професійні свята квітня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.