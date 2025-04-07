У цей день наші предки влаштовували генеральне прибирання та годували птахів. Про заборони й прикмети на 7 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.
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День пам'яті преподобного Георгія
Відомо, що він з раннього віку почав захоплюватися християнством, тому вирішив присвятити своє життя Богу. Георгій мав дар чудотворення, через що нерідко допомагав бідним і нужденним. Також чоловік зцілював хвороби та виганяв нечисту силу, тому його поважали в народі. Однак митрополит Митіленський жив за часів правління царя Лева Вірменина, який підтримував іконоборство. У зв'язку з тим, що Георгій став на захист святих образів, його схопили та вигнали до Херсонеса. Там, приблизно у 820 році, святий відійшов у вічність. За переказами, на небі з'явилася яскрава зоря в момент смерті Георгія.
Що не можна робити
- Не варто гучно розважатися та веселитися.
- Не слід вживати алкоголь та переїдати, бо тоді скоро захворієте.
- Не можна організовувати далекі поїздки.
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте потепління.
- Якщо на небі видно зорі, то цьогоріч буде гарний врожай.
- Якщо почуєте грім, то весна буде холодною.
- Якщо небо хмарне, то очікуйте негоди.
Що ще відзначають
Всесвітній день здоров'я. Його щорічно відзначають з 1950 року. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1948-му, прийняли Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей про різні захворювання та наголосити на важливості здоров'я в житті людини.
Про інші міжнародні та професійні свята квітня 2025 року – читайте в нашому матеріалі.