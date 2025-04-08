Яке церковне свято у вівторок, 8 квітня: чому сьогодні не можна йти на риболовлю

8 квітня віряни вшановують пам'ять святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших. Вони загинули через відданість Господу.

У цей день наші предки намагалися не займатися хатніми справами. Про заборони й прикмети на 8 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті апостолів від 70

Святий апостол Іродіон походив із Тарсу Кілікійського та був родичем апостола Павла. Чоловік сповідував християнство та став єпископом Неопатрійським. Також Іродіон навертав людей до віри, за що зазнав жорстоких катувань від відступників. За переказами, святого вбили за його християнські погляди в Римі.

Водночас апостол Агав мав дар пророцтва, тому передбачав багато важливих подій. Зокрема, великий голод за часів правління імператора Клавдія та страждання апостола Павла в Єрусалимі. Крім цього, за життя Агав навертав людей до християнства.

Єпископи Руф, Асинкрит, Флегонт та Ерм також проповідували віру в Ісуса Христа в усьому світі. До самої смерті вони залишалися відданими Господу.

Що не можна робити

Не варто сваритися та ображатися.

Не можна йти на риболовлю та полювання, бо тоді привабите негаразди в родину.

Не рекомендується пліткувати та заздрити.

Не слід їсти продукти тваринного походження.

Народні прикмети

Якщо лід вже розтанув у річках, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то очікуйте потепління.

Якщо побачите зграю птахів, то це до поганих новин.

Якщо на небі добре видно Місяць, то незабаром піде дощ.

Що ще відзначають

Міжнародний день буддизму. Його щорічно відзначають 8 квітня. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 8 квітня святкують день народження Будди Шак'ямуні, засновника цього релігійно-філософського вчення. Головна мета свята – об'єднати вірян та залучити їх до спільної молитви.

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