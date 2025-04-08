В этот день наши предки старались не заниматься домашними делами. О запретах и приметах на 8 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Православный календарь на апрель 2025 года: какие праздники будут отмечать украинцы

День памяти апостолов от 70

Святой апостол Иродион происходил из Тарса Киликийского и был родственником апостола Павла. Мужчина исповедовал христианство и стал епископом Неопатрийским. Также Иродион обращал людей к вере, за что подвергся жестоким пыткам от отступников. По преданию, святого убили за его христианские взгляды в Риме.

В то же время апостол Агав имел дар пророчества, поэтому предсказывал много важных событий. В частности, большой голод во времена правления императора Клавдия и страдания апостола Павла в Иерусалиме. Кроме этого, при жизни Агав обращал людей в христианство.

Епископы Руф, Асинкрит, Флегонт и Эрм также проповедовали веру в Иисуса Христа во всем мире. До самой смерти они оставались преданными Господу.

Что нельзя делать

Не стоит ссориться и обижаться.

Нельзя идти на рыбалку и охоту, потому что тогда привлечете проблемы в семью.

Не рекомендуется сплетничать и завидовать.

Не следует есть продукты животного происхождения.

Народные приметы

Если лед уже растаял в реках, то в этом году будет щедрый урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте потепления.

Если увидите стаю птиц, то это к плохим новостям.

Если на небе хорошо видно Луну, то вскоре пойдет дождь.

Что еще отмечают

Международный день буддизма. Его ежегодно отмечают 8 апреля. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 8 апреля празднуют день рождения Будды Шакьямуни, основателя этого религиозно-философского учения. Главная цель праздника – объединить верующих и привлечь их к совместной молитве.

Обратите внимание! Если вам интересно узнать, какие еще профессиональные и международные праздники будут в апреле 2025 года, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.