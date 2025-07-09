9 липня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна пити алкоголь
- 9 липня віряни вшановують пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського, який проповідував християнство та загинув від язичників.
- Сьогодні також відзначають Міжнародний день знищення зброї.
9 липня віряни вшановують пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Він проповідував християнство та загинув від рук язичників.
У цей день наші предки збирали суницю. Про заборони й прикмети на 9 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського
Він народився в часи земного життя Ісуса Христа. Батько Панкратія вирушив разом з сином до Єрусалима, щоб побачити на власні очі Спасителя. Почувши науку Христа, хлопець увірував у Нього та подружився з апостолами, зокрема зі святим Петром. Після Вознесіння Господа родина Панкратія охрестилася. Однак незабаром батьки святого померли, тому він вирішив оселитися в Понтійських горах та провести життя в молитві й тиші. Там його зустрів апостол Петро й взяв із собою до Антіохії, а згодом до Кілікії, де висвятив в єпископа міста Тавроменія. Панкратій проповідував християнство серед народу, будував храми та навертав людей до віри. Після багатьох років мирного служіння Панкратій зазнав мученицької смерті. Його святі мощі зберігаються у Римі.
Що не можна робити
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не слід конфліктувати та лихословити.
- Не можна йти на риболовлю.
- Не рекомендується пити алкоголь, бо тоді накличете хвороби в родину.
Народні прикмети
- Якщо надворі ясна погода, то липень буде спекотним.
- Якщо побачите на вулиці багато павуків, то очікуйте спеки.
- Якщо на небі добре видно зорі, то зима буде морозною.
- Якщо чорниця ще не дозріла, то восени буде холодно.
Що ще відзначають
Міжнародний день знищення зброї. Його щорічно відзначають 9 липня за ініціативою ООН. Це свято встановили у 2001 році з метою зменшення кількості зброї у світі.
Зауважимо, днями ми вже публікували календар свят на липень 2025 року.