У цей день наші предки збирали суницю. Про заборони й прикмети на 9 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

Він народився в часи земного життя Ісуса Христа. Батько Панкратія вирушив разом з сином до Єрусалима, щоб побачити на власні очі Спасителя. Почувши науку Христа, хлопець увірував у Нього та подружився з апостолами, зокрема зі святим Петром. Після Вознесіння Господа родина Панкратія охрестилася. Однак незабаром батьки святого померли, тому він вирішив оселитися в Понтійських горах та провести життя в молитві й тиші. Там його зустрів апостол Петро й взяв із собою до Антіохії, а згодом до Кілікії, де висвятив в єпископа міста Тавроменія. Панкратій проповідував християнство серед народу, будував храми та навертав людей до віри. Після багатьох років мирного служіння Панкратій зазнав мученицької смерті. Його святі мощі зберігаються у Римі.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не слід конфліктувати та лихословити.

Не можна йти на риболовлю.

Не рекомендується пити алкоголь, бо тоді накличете хвороби в родину.

Народні прикмети

Якщо надворі ясна погода, то липень буде спекотним.

Якщо побачите на вулиці багато павуків, то очікуйте спеки.

Якщо на небі добре видно зорі, то зима буде морозною.

Якщо чорниця ще не дозріла, то восени буде холодно.

Що ще відзначають

Міжнародний день знищення зброї. Його щорічно відзначають 9 липня за ініціативою ООН. Це свято встановили у 2001 році з метою зменшення кількості зброї у світі.

Зауважимо, днями ми вже публікували календар свят на липень 2025 року.