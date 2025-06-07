Миру й добробуту: гарні картинки-привітання та підписи до Instagram з Зеленими святами

Вже зовсім скоро українці відзначатимуть Зелені свята разом зі своїми родинами. У цей день люди вітатимуть один одного з Трійцею та надсилатимуть щирі привітання.

LifeStyle24 підготував красиві картинки й листівки з нагоди Зелених свят. Збережіть собі ці гарні привітання та надішліть рідним, друзям і близьким, яким хочете підняти настрій у це світле свято. Крім цього, наша редакція підготувала підписи до цих листівок, які ви можете опублікувати в Instagram.

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Картинки-привітання з Зеленими святами 2025

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24

Підписи до Instagram з Зеленими святами 2025

Нехай зелень в оселі приносить спокій і добробут!

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Зі світлим святом Трійці! Нехай Святий Дух зійде на кожен дім.

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Хай дух Трійці наповнить дім теплом і вірою.

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Вітаю з Зеленими святами! Нехай кожна гілочка в домі несе мир і добро.

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З усього серця вітаю з Трійцею! Нехай в домі завжди буде тепло й затишно.

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На Зелені свята бажаю усім затишку, миру й віри.

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З Трійцею! Хай дім буде сповнений світла й тепла.

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Із Зеленими святами! Нехай усе навколо буде таким же живим, як сьогоднішній день.