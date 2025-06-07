LifeStyle24 підготував красиві картинки й листівки з нагоди Зелених свят. Збережіть собі ці гарні привітання та надішліть рідним, друзям і близьким, яким хочете підняти настрій у це світле свято. Крім цього, наша редакція підготувала підписи до цих листівок, які ви можете опублікувати в Instagram.
Дивіться також Трійця 2025: історія, традиції та заборони свята
Картинки-привітання з Зеленими святами 2025
Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Трійцею 2025 / Колаж LifeStyle24
Підписи до Instagram з Зеленими святами 2025
Нехай зелень в оселі приносить спокій і добробут!
***
Зі світлим святом Трійці! Нехай Святий Дух зійде на кожен дім.
***
Хай дух Трійці наповнить дім теплом і вірою.
***
Вітаю з Зеленими святами! Нехай кожна гілочка в домі несе мир і добро.
***
З усього серця вітаю з Трійцею! Нехай в домі завжди буде тепло й затишно.
***
На Зелені свята бажаю усім затишку, миру й віри.
***
З Трійцею! Хай дім буде сповнений світла й тепла.
***
Із Зеленими святами! Нехай усе навколо буде таким же живим, як сьогоднішній день.