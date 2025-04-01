Мають особливий шарм: 5 гарних імен для хлопчиків, які неможливо забути

Багато батьків хочуть, аби про їхню дитину довго пам'ятали. Для цього вони називають малечу особливими іменами, які відзначаються звучанням, що складно забути.

Крім цього, такі варіанти можуть вплинути на долю малюка. LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає про чоловічі імена, які залишаться в пам'яті назавжди.

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Добірка чоловічих імен, які неможливо забути

Лев

Це ім'я має кілька варіантів походження: перший – від латинського слова leo, що перекладається як "лев", другий – від давньогрецького слова, що трактується як "цар звірів". Його власники завжди стануть на захист своїх рідних і близьких, якщо тих хтось образить. Леви вражають людей не тільки своєю силою, але й гострим розумом.

Леонід

Таке ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "подібний до лева". У давнину так називали розумних і впевнених чоловіків, які готові були боротися за справедливість. Завдяки своїй комунікабельності Леоніди легко знайомляться з іншими людьми та будують з ними дружні стосунки.

Остап

Ім'я Остап має давньогрецьке походження та трактується як "стійкий". Його представники – цілеспрямовані та працьовиті чоловіки, які мають гарне почуття гумору. Такі хлопці можуть легко стати лідерами, які очолять велику команду однодумців.

Імена для хлопчиків / Фото Freepik

Назар

За однією з версій, це ім'я має латинське походження та означає "той, хто родом з Назарету". Назари часто відзначаються гарною пам'яттю, яка допомагає їм під час навчання та роботи. Вони готові зробити все можливе, щоб допомогти друзям у скрутну хвилину.

Платон

Ім'я Платон має давньогрецьке походження та трактується як "широкий" або "широкоплечий". Власники цього імені мають впертий характер, тому їх завжди важко переконати. Вони люблять командувати людьми, тому іноді можуть бути досить жорсткими.

Які чоловічі імена мають хорошу енергетику

У сучасному світі часто можна почути чоловічі імена, які мають гарну енергетику. Вони наділяють своїх власників цілеспрямованістю та амбітністю. До них належать: Арсеній, Дмитро, Максим, Олександр, Святослав, Богдан і Тимур.