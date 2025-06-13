Вони розповідають історії предків: 5 українських прізвищ, які мають цікаве значення

Кожне українське прізвище приховує власну історію та походження. Ба більше, деякі з родових імен мають незвичне значення, тому можуть багато розповісти про своїх носіїв.

LifeStyle24 з посиланням на портал "Український інтерес" пише детальніше про подібні прізвища. Що цікаво, багато з цих родових імен вважаються доволі популярними в Україні.

Не пропустіть Ви могли їх не чути: 6 найкоротших прізвищ в Україні

Добірка українських прізвищ з цікавим значенням

Махина

Це прізвище означає "важкий, громіздкий предмет", тому могло належати кремезним і сильним людям. Наразі відомо про 13 носіїв такого родового імені, які переважно живуть на Чернігівщині та Сумщині. Прізвище Махина не згадується у козацьких реєстрах.

Бодня

В Україні налічується 1645 власників такого прізвища. Переважна більшість його носіїв мешкає на Сході України. Що цікаво, родове ім'я Бодня трактується як "дерев'яна низька діжка з кришкою". Ймовірно, люди з таким прізвищем доволі часто працювали з цим предметом у давнину.

Чепіга

Родове ім'я Чепіга означає "ручка в плузі". У сучасному світі цим прізвищем може похизуватися 1331 українець, який здебільшого проживає на Київщині. Що цікаво, це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Прізвища, які мають цікаве значення / Фото Freepik

Музика

Це прізвище вважається досить популярним в Україні, адже займає 227 місце серед найпоширеніших. Його власниками є 11 708 українців, які переважно живуть на Київщині. Прізвище Музика трактується як "музикант", тому могло належати поціновувачам музики та мистецтва.

Говоруха

Прізвище Говоруха також можна назвати доволі поширеним, адже відомо про 1908 його представників. Українці, які мають таке родове ім'я, здебільшого живуть на Київщині та Дніпровщині. Це прізвище давали балакучим людям, адже воно трактується як "та, що любить поговорити".

Зауважимо, наша редакція раніше писала про українські прізвища, які мають аристократичне коріння. Ці родові імена належали князям і боярам у давнину.