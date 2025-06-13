LifeStyle24 со ссылкой на портал "Украинский интерес" пишет подробнее о подобных фамилиях. Что интересно, многие из этих родовых имен считаются довольно популярными в Украине.

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Подборка украинских фамилий с интересным значением

Махина

Эта фамилия означает "тяжелый, громоздкий предмет", поэтому могло принадлежать крепким и сильным людям. Сейчас известно о 13 носителях такого родового имени, которые преимущественно живут в Черниговской и Сумской областях. Фамилия Махина не упоминается в казацких реестрах.

Бодня

В Украине насчитывается 1645 владельцев такой фамилии. Подавляющее большинство ее носителей проживает на Востоке Украины. Что интересно, родовое имя Бодня трактуется как "деревянная низкая бочка с крышкой". Вероятно, люди с такой фамилией довольно часто работали с этим предметом в древности.

Чепига

Родовое имя Чепига означает "ручка в плуге". В современном мире этой фамилией может похвастаться 1331 украинец, который в основном проживает в Киевской области. Что интересно, это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756 год.

Фамилии, которые имеют интересное значение / Фото Freepik

Музыка

Эта фамилия считается достаточно популярной в Украине, ведь занимает 227 место среди самых распространенных. Ее владельцами являются 11 708 украинцев, которые преимущественно живут в Киевской области. Фамилия Музыка трактуется как "музыкант", поэтому могла принадлежать ценителям музыки и искусства.

Говоруха

Фамилию Говоруха также можно назвать довольно распространенной, ведь известно о 1908 ее представителей. Украинцы, которые имеют такое родовое имя, в основном живут в Киевской и Днепропетровской областях. Эту фамилию давали разговорчивым людям, ведь она трактуется как "та, что любит поговорить".

Заметим, наша редакция ранее писала об украинских фамилиях, которые имеют аристократические корни. Эти родовые имена принадлежали князьям и боярам в древности.