Вони звучать тільки в Україні: 5 прізвищ, які неможливо почути за кордоном

Кожен народ має свої унікальні прізвища, які складно почути за межами рідної країни. Так, в Україні є родові імена, які зберігають у собі особливу історію.

У сучасному світі ці прізвища не вважаються поширеними, але їх можна зустріти серед українців. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на дослідження викладача української мови А. Ф. Нечипоренко.

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Добірка українських прізвищ, які неможливо почути за кордоном

Сопель

Це прізвище вважається рідкісним, адже відомо лише про 151 людину, яка його має. Власники цього родового імені переважно мешкають на Тернопільщині та Одещині. У реєстрах прізвище Сопель згадується серед репресованих.

Тягнирядно

Представниками цього прізвища є 459 українців. Наразі відомо, що вони здебільшого проживають у південних областях України. У реєстрах прізвище Тягнирядно також згадується серед репресованих.

Затуливітер

В Україні наілчується близько 374 носіїв цього прізвища. Такі люди переважно живуть на Київщині та Дніпровщині. Це прізвище не згадується у козацьких реєстрах.

Прізвища, які неможливо почути за кордоном / Фото Freepik

Перебийніс

Цим прізвищем можуть похизуватися 194 людини, які здебільшого мешкають на Київщині та Харківщині. Що цікаво, родове ім'я Перебийніс згадується у козацьких реєстрах за 1756 рік.

Дрімайло

Вважається доволі рідкісним прізвищем, адже налічується лише 30 його носіїв, які живуть в Україні. Здебільшого власники цього родового імені мешкають на Полтавщині та Львівщині. Прізвище Дрімайло не згадується у козацьких реєстрах.

Які старовинні прізвища залишилися лише в Україні

Ці родові імена належали козакам, які полюбляли жартувати та створювати на основі гумору родові імена. Що цікаво, такі прізвища не почуєш в жодній іншій країні світу. У сучасному світі ці родові імена лунають в усіх областях України. Серед таких українських прізвищ: