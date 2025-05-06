Прізвища-обереги вважаються поширеними в Україні. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ, які захищають від злих духів

Пращури досить часто утворювали прізвища з огляду на риси характеру людини, які можна було зіставити з тваринами. Так, витривалі й сильні предки отримували родове ім'я Зубр та похідні від нього: Зубрик, Зубрич, Зубренко, Зубрейчук і Зубрович. У сучасному світі відомо про понад 480 носіїв цих прізвищ, які живуть в усіх областях України. Такі родові імена згадуються серед репресованих.

Водночас прізвище Вовк мали лише незалежні люди, які прагнули захистити свої родини від нечистої сили. Що цікаво, це родове ім'я вважалося найпотужнішим оберегом серед наших предків. В Україні налічується 23 412 тисяч його носіїв, тому воно посідає 71 місце серед найпоширеніших в Україні. Переважна більшість власників цього прізвища мешкає на Київщині, Львівщині та Харківщині. Таке родове ім'я згадується серед представників старшини Гетьманщини й київського міщанства.

У народі ведмідь символізує силу, мужність та безстрашність. Саме тому люди, які мали прізвище Ведмідь, могли похизуватися особливим захистом з боку природи. Наразі відомо про 1701 українця, який має таке родове ім'я. Здебільшого власники цього прізвища мешкають на Київщині та Дніпровщині. Що цікаво, родове ім'я згадується у реєстрах серед репресованих та керівництва УРСР.

Прізвища, які оберігають / Фото Freepik

Які найзловісніші прізвища можна почути в Україні

Більшість з таких родових імен асоціюється з чаклунством, могилами, кістками, кров'ю, пеклом і злими духами. Серед прізвищ, які лякають: