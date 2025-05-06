Фамилии-обереги считаются распространенными в Украине. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий, которые защищают от злых духов

Предки довольно часто образовывали фамилии, учитывая черты характера человека, которые можно было сопоставить с животными. Так, выносливые и сильные предки получали родовое имя Зубр и производные от него: Зубрик, Зубрич, Зубренко, Зубрейчук и Зубрович. В современном мире известно о более 480 носителей этих фамилий, которые живут во всех областях Украины. Такие родовые имена упоминаются среди репрессированных.

В то же время фамилия Волк имели только независимые люди, которые стремились защитить свои семьи от нечистой силы. Что интересно, это родовое имя считалось мощным оберегом среди наших предков. В Украине насчитывается 23 412 тысяч его носителей, поэтому оно занимает 71 место среди самых распространенных в Украине. Подавляющее большинство владельцев этой фамилии живет в Киеве, Львове и Харькове. Такое родовое имя упоминается среди представителей старшины Гетманщины и киевского мещанства.

В народе медведь символизирует силу, мужество и бесстрашие. Именно поэтому люди, которые имели фамилию Медведь, могли похвастаться особой защитой со стороны природы. Известно о 1701 украинце, который имеет такое родовое имя. В основном владельцы этой фамилии живут в Киеве и Днепре. Что интересно, родовое имя упоминается в реестрах среди репрессированных и руководства УССР.

Фамилии, которые оберегают / Фото Freepik

Какие зловещие фамилии можно услышать в Украине

Большинство из таких родовых имен ассоциируется с колдовством, могилами, костями, кровью, адом и злыми духами. Среди фамилий, которые пугают: