На межі забуття: 9 українських прізвищ, які можуть скоро зникнути
- В Україні зникають рідкісні прізвища.
- Серед них: Бартко, Головійчук та інші.
В Україні поступово зникають рідкісні прізвища. Колись вони були поширені в різних регіонах країни та могли багато розповісти про своїх носіїв.
LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про родові імена, які перебувають на межі зникнення. Ці прізвища нечасто почуєш у сучасному світі.
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Добірка українських прізвищ, які поступово зникають
Зазвичай прізвища зберігають пам'ять про предків, їхню професію, місце проживання чи навіть особливості характеру. В Україні родові імена здавна були носіями місцевих традицій і мовних особливостей. Однак за словами Юліана Редька, спостерігається поступове зникнення деяких прізвищ. Ймовірно, це пов'язане зі зменшенням чисельності родин і відсутністю нащадків чоловічої статі, які передавали б родове ім'я далі своїм дітям. Водночас причина може бути в еміграції багатьох українців за кордон або ж у сучасній тенденції до зміни прізвищ у шлюбах чи з особистих причин.
Серед родових імен, які зникають:
- Бартко – 836 власників.
- Головійчук – 181 українець.
- Шпаґовий – не залишилося представників.
- Цимбаленко – 1008 носіїв.
- Федущенко – не залишилося власників.
- Сидорикевич – не залишилося носіїв.
- Завійчук – не залишилося українців, які б мали таке прізвище.
- Чабанюкевич – не залишилося власників.
- Писарчук – 863 представники.
Які старовинні прізвища залишилися лише в Україні
В Україні й досі можна зустріти прізвища, які неможливо почути ніде у світі. Ці родові імена розповідають про професії або характер наших предків. До таких українських прізвищ належать:
- Затуливітер – 374 носії.
- Вирвикишка – 75 власників.
- Несвятипаска – 109 представників.
- Нагнибіда – 495 українців.
- Перебийніс – 1194 носії.
- Майборода – 6529 власників.
У давнину ними могли похизуватися козаки, які полюбляли жартувати та створювати на основі гумору родові імена. Що цікаво, такі прізвища не почуєш в жодній іншій країні світу.