На межі забуття: 9 українських прізвищ, які можуть скоро зникнути

В Україні поступово зникають рідкісні прізвища. Колись вони були поширені в різних регіонах країни та могли багато розповісти про своїх носіїв.

LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає детальніше про родові імена, які перебувають на межі зникнення. Ці прізвища нечасто почуєш у сучасному світі.

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Добірка українських прізвищ, які поступово зникають

Зазвичай прізвища зберігають пам'ять про предків, їхню професію, місце проживання чи навіть особливості характеру. В Україні родові імена здавна були носіями місцевих традицій і мовних особливостей. Однак за словами Юліана Редька, спостерігається поступове зникнення деяких прізвищ. Ймовірно, це пов'язане зі зменшенням чисельності родин і відсутністю нащадків чоловічої статі, які передавали б родове ім'я далі своїм дітям. Водночас причина може бути в еміграції багатьох українців за кордон або ж у сучасній тенденції до зміни прізвищ у шлюбах чи з особистих причин.

Серед родових імен, які зникають:

Бартко – 836 власників.

Головійчук – 181 українець.

Шпаґовий – не залишилося представників.

Цимбаленко – 1008 носіїв.

Федущенко – не залишилося власників.

Сидорикевич – не залишилося носіїв.

Завійчук – не залишилося українців, які б мали таке прізвище.

Чабанюкевич – не залишилося власників.

Писарчук – 863 представники.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Які старовинні прізвища залишилися лише в Україні

В Україні й досі можна зустріти прізвища, які неможливо почути ніде у світі. Ці родові імена розповідають про професії або характер наших предків. До таких українських прізвищ належать:

Затуливітер – 374 носії.

Вирвикишка – 75 власників.

Несвятипаска – 109 представників.

Нагнибіда – 495 українців.

Перебийніс – 1194 носії.

Майборода – 6529 власників.

У давнину ними могли похизуватися козаки, які полюбляли жартувати та створювати на основі гумору родові імена. Що цікаво, такі прізвища не почуєш в жодній іншій країні світу.