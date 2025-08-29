Що не можна робити в День Усікновення голови Івана Предтечі 2025, щоб не притягнути біди
29 серпня в Україні віряни вшановують Усікновення голови Івана Предтечі. Він загинув мученицькою смертю від рук царя Ірода.
У цей день заведено дотримуватися певних заборон, щоб не накликати біди й невдачі. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.
Що не можна робити в День Усікновення голови Івана Предтечі?
- Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.
- Не можна лаятися та гучно сваритися.
- Не варто брати до рук гострі предмети.
- Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не слід вживати їжу червоного кольору, адже вона нагадуватиме про кров Івана Предтечі.
- Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти.
- Не варто ображати тварин.
- Не слід відмовляти у допомозі нужденним.
Усікновення голови Івана Предтечі: яка історія свята?
Пророк Божий викривав царя Ірода за те, що той залишив свою дружину та почав жити разом з Іродіадою, жінкою рідного брата. У зв'язку з цими висловлюваннями, Іоанна схопили та кинули до в'язниці. Якось імператор святкував свій день народження та захотів, щоб йому станцювала донька Іродіади – Соломія. Дівчина виконала танець та настільки гарно це зробила, що Ірод сказав їй просити в нього все, що забажає.
Тоді Соломія порадилася з мамою та повідомила, що хоче отримати голову Іоанна Предтечі на тарілці. Хоч цар і боявся засудження народу, все ж наказав стратити пророка. Згодом послідовники Хрестителя поховали його тіло, тоді як Соломія понесла покарання за свій страшний вчинок. Взимку під час прогулянки дівчина несподівано впала у воду, адже лід не витримав її ваги, та загинула.