29 серпня в Україні віряни вшановують Усікновення голови Івана Предтечі. Він загинув мученицькою смертю від рук царя Ірода.

У цей день заведено дотримуватися певних заборон, щоб не накликати біди й невдачі. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на серпень 2025

Що не можна робити в День Усікновення голови Івана Предтечі?

Не слід лихословити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна лаятися та гучно сваритися.

Не варто брати до рук гострі предмети.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не слід вживати їжу червоного кольору, адже вона нагадуватиме про кров Івана Предтечі.

Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти.

Не варто ображати тварин.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Усікновення голови Івана Предтечі / Фото Pinterest

До речі, наша редакція підготувала привітання з Усікновенням голови Івана Предтечі, які ви можете надіслати своїм рідним.

Усікновення голови Івана Предтечі: яка історія свята?

Пророк Божий викривав царя Ірода за те, що той залишив свою дружину та почав жити разом з Іродіадою, жінкою рідного брата. У зв'язку з цими висловлюваннями, Іоанна схопили та кинули до в'язниці. Якось імператор святкував свій день народження та захотів, щоб йому станцювала донька Іродіади – Соломія. Дівчина виконала танець та настільки гарно це зробила, що Ірод сказав їй просити в нього все, що забажає.

Тоді Соломія порадилася з мамою та повідомила, що хоче отримати голову Іоанна Предтечі на тарілці. Хоч цар і боявся засудження народу, все ж наказав стратити пророка. Згодом послідовники Хрестителя поховали його тіло, тоді як Соломія понесла покарання за свій страшний вчинок. Взимку під час прогулянки дівчина несподівано впала у воду, адже лід не витримав її ваги, та загинула.