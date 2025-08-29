Укр Рус
29 августа, 06:30
2

Что нельзя делать в День Усекновения главы Иоанна Предтечи 2025, чтобы не привлечь беды

Влада Пономарева
Основні тези
  • 29 августа в Украине почитают Усекновение главы Иоанна Предтечи, соблюдая определенные запреты, таких как избегание сквернословия, конфликтов, сплетен.
  • История праздника связана с мученической смертью Иоанна Предтечи по требованию Соломии, дочери Иродиады.

29 августа в Украине верующие чтят Усекновение головы Иоанна Предтечи. Он погиб мученической смертью от рук царя Ирода.

В этот день принято придерживаться определенных запретов, чтобы не навлечь беды и неудачи. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Что нельзя делать в День Усекновения главы Иоанна Предтечи?

  • Не следует сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
  • Нельзя ругаться и громко ссориться.
  • Не стоит брать в руки острые предметы.
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
  • Не следует употреблять пищу красного цвета, ведь она будет напоминать о крови Иоанна Предтечи.
  • Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты.
  • Не стоит обижать животных.
  • Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Усекновение головы Иоанна Предтечи / Фото Pinterest

Усекновение главы Иоанна Предтечи: какая история праздника?

Пророк Божий обличал царя Ирода за то, что тот оставил свою жену и начал жить вместе с Иродиадой, женой родного брата. В связи с этими высказываниями, Иоанна схватили и бросили в тюрьму. Как-то император праздновал свой день рождения и захотел, чтобы ему станцевала дочь Иродиады – Соломия. Девушка исполнила танец и настолько хорошо это сделала, что Ирод сказал ей просить у него все, что пожелает.

Тогда Соломия посоветовалась с мамой и сообщила, что хочет получить голову Иоанна Предтечи на тарелке. Хотя царь и боялся осуждения народа, все же приказал казнить пророка. Впоследствии последователи Крестителя похоронили его тело, тогда как Соломия понесла наказание за свой страшный поступок. Зимой во время прогулки девушка неожиданно упала в воду, ведь лед не выдержал ее веса, и погибла.