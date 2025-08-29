По преданию, Иоанн Предтеча публично осудил царя Ирода за незаконный брак с Иродиадой, женой его брата. В связи с этим, святого заключили в тюрьму. Впоследствии, во время празднования дня рождения Ирода, его падчерица Соломия исполнила танец, который настолько понравился царю, что он пообещал выполнить любое ее желание. Девушка попросила голову Иоанна Крестителя на блюде. Позже Ирод выполнил эту просьбу, поэтому святого обезглавили, пишет LifeStyle24 на Православный церковный календарь.

Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025 года

По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим родным и друзьям.

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах

Пусть милосердием наполнятся сердца, чтобы свечи в церквях только за здоровье ставили, чтобы зло искоренилось, а люди с душой всегда относились друг к другу. И пусть покой обретет каждый, кто верит и кто молится! С усечением главы Иоанна Предтечи!

***

В День Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать мира, добра и благополучия. Желаю жить по совести. Желаю верить в лучшее. Желаю делиться с близкими надеждой, радостью и счастьем. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. На жизненном пути пусть будет больше света и благодеяния.

Поздравление с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

В День Усекновения главы Иоанна Предтечи я хочу пожелать тебе быть человеком светлой мысли, крепкой веры, искренней любви, душевной простоты, внутренней красоты, неутомимой надежды. Пусть в твоей жизни не будет потерь и тревог, пусть Иоанн Креститель помогает справляться с любой несправедливостью и сложностью жизни.

***

В День Усекновения главы Иоанна Предтечи желаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Желаю в важном деле не терять ума и головы, желаю на своем пути устранять любые препятствия и непременно оправдывать собственные надежды.

Поздравление с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Іван Предтеча

За віру православну

Боротьбу вів міцно вічно,

Вчинки чинив славні.

У день його Усікновення

Я всім втіхи бажаю,

Хай Івана одкровення

Нас радує і надихає!

***

Водою він Ісуса охрестив,

І знав, що це син від Бога,

В пустелі відлюдником жив,

Але скінчилася в тюрмі його дорога.

За примхою жінки скотилася голова,

Його вбила заздрості короста,

Над ним ридала неба синява,

Іван Предтеча був святий апостол.

Будемо й ми, як Іван, вірні,

Молімося Богу про спасіння,

Добрі душею і вірою сильні

Досягнемо благословіння.

Поздравление с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай буде гарним ваше життя земне:

Немарне, скоромне та несумне!

Свічки у храмі запалили,

Бажаю, щоби усі ви прозріли!

Предтечу, Господа хвалили,

Про прощення своє просили!

З Днем Усікновення привітаю,

Щастя, долі побажаю!

Хай лихе усе піде,

Злагоду сім'я ваша знайде!

***

У відчай, друже, не впадай,

У свято ліпше ти молитву почитай!

Піди до церкви та часу не гай –

Нехай Предтеча допоможе – забажай!

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!