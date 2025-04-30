Кроме этого, христиане молятся святому и просят исцеления от болезней. Когда в Украине будут праздновать Усекновение головы Иоанна Предтечи в 2025 году – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Усекновение головы Иоанна Предтечи: история праздника

Пророк Божий обличал царя Ирода за то, что тот оставил свою жену и начал жить вместе с Иродиадой, женой родного брата. В связи с этими высказываниями, Иоанна схватили и бросили в тюрьму. Как-то император праздновал свой день рождения и захотел, чтобы ему станцевала дочь Иродиады – Саломея. Девушка исполнила танец и настолько хорошо это сделала, что Ирод сказал ей просить у него все, что пожелает.

Тогда Саломея посоветовалась с мамой и сообщила, что хочет получить голову Иоанна Предтечи на тарелке. Хоть царь и боялся осуждения народа, все же приказал казнить пророка. Впоследствии последователи Крестителя похоронили его тело, тогда как Саломея понесла наказание за свой страшный поступок. Зимой во время прогулки девушка неожиданно упала в воду, ведь лед не выдержал ее веса, и погибла.

Усекновение головы Иоанна Предтечи / Фото Pinterest

Когда состоится Усекновение головы Иоанна Предтечи 2025 года

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, Усекновение головы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году Усекновение головы Иоанна Предтечи будут отмечать 29 августа.

Отметим, что ранее мы рассказывали о том, когда в Украине будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году.