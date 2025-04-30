Крім цього, християни моляться святому та просять зцілення від хвороб. Коли в Україні святкуватимуть Усікновення голови Іоанна Предтечі у 2025 році – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Усікновення голови Іоанна Предтечі: історія свята

Пророк Божий викривав царя Ірода за те, що той залишив свою дружину та почав жити разом з Іродіадою, жінкою рідного брата. У зв'язку з цими висловлюваннями, Іоанна схопили та кинули до в'язниці. Якось імператор святкував свій день народження та захотів, щоб йому станцювала донька Іродіади – Саломея. Дівчина виконала танець та настільки гарно це зробила, що Ірод сказав їй просити в нього все, що забажає.

Тоді Саломея порадилася з мамою та повідомила, що хоче отримати голову Іоанна Предтечі на тарілці. Хоч цар і боявся засудження народу, все ж наказав стратити пророка. Згодом послідовники Хрестителя поховали його тіло, тоді як Саломея понесла покарання за свій страшний вчинок. Взимку під час прогулянки дівчина несподівано впала у воду, адже лід не витримав її ваги, та загинула.

Усікновення голови Іоанна Предтечі / Фото Pinterest

Коли відбудеться Усікновення голови Іоанна Предтечі 2025

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, Усікновення голови Іоанна Предтечі відзначають 11 вересня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році Усікновення голови Іоанна Предтечі відзначатимуть 29 серпня.

Зазначимо, що раніше ми розповідали про те, коли в Україні святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році.