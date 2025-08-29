За переказами, Іван Предтеча публічно засудив царя Ірода за незаконний шлюб з Іродіадою, дружиною його брата. У зв'язку з цим, святого ув'язнили. Згодом, під час святкування дня народження Ірода, його пасербиця Соломія виконала танок, який настільки сподобався цареві, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. Дівчина попросила голову Івана Хрестителя на блюді. Пізніше Ірод виконав це прохання, тому святого обезголовили, пише LifeStyle24 на Православний церковний календар.

З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.

Усікновення голови Івана Предтечі 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах

Нехай милосердям наповняться серця, щоб свічки в церквах тільки за здоров'я ставили, щоб зло викорінилося, а люди з душею завжди ставилися одне до одного. І нехай спокій знайде кожен, хто вірить і хто молиться! З усіканням глави Іоанна Предтечі!

***

У День Усікновення голови Івана Предтечі хочу побажати миру, добра і добробуту. Бажаю жити по совісті. Бажаю вірити в краще. Бажаю ділитися з близькими надією, радістю і щастям. Нехай в житті буде менше труднощів і тривог. На життєвому шляху хай буде більше світла і благодіяння.

***

У День Усікновення голови Івана Предтечі я хочу побажати тобі бути людиною світлої думки, міцної віри, щирої любові, душевної простоти, внутрішньої краси, невтомної надії. Нехай у твоєму житті не буде втрат і тривог, нехай Іван Хреститель допомагає справлятися з будь-якою несправедливістю і складністю життя.

***

У День Усікновення голови Івана Предтечі побажаю жити без яблука розбрату і в постійному круговороті щастя. Бажаю у важливій справі не втрачати розуму і голови, бажаю на своєму шляху усувати будь-які перешкоди й неодмінно виправдовувати власні сподівання.

***

Іван Предтеча

За віру православну

Боротьбу вів міцно вічно,

Вчинки чинив славні.

У день його Усікновення

Я всім втіхи бажаю,

Хай Івана одкровення

Нас радує і надихає!

***

Водою він Ісуса охрестив,

І знав, що це син від Бога,

В пустелі відлюдником жив,

Але скінчилася в тюрмі його дорога.

За примхою жінки скотилася голова,

Його вбила заздрості короста,

Над ним ридала неба синява,

Іван Предтеча був святий апостол.

Будемо й ми, як Іван, вірні,

Молімося Богу про спасіння,

Добрі душею і вірою сильні

Досягнемо благословіння.

***

Хай буде гарним ваше життя земне:

Немарне, скоромне та несумне!

Свічки у храмі запалили,

Бажаю, щоби усі ви прозріли!

Предтечу, Господа хвалили,

Про прощення своє просили!

З Днем Усікновення привітаю,

Щастя, долі побажаю!

Хай лихе усе піде,

Злагоду сім'я ваша знайде!

***

У відчай, друже, не впадай,

У свято ліпше ти молитву почитай!

Піди до церкви та часу не гай –

Нехай Предтеча допоможе – забажай!

Побажаю вам терпіння

Й Божого благословіння!

Нехай Предтеча помагає,

Від нечисті та бід оберігає!