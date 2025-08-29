В этот день принято придерживаться определенных запретов, чтобы не навлечь беды и неудачи. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025
Что нельзя делать в День Усекновения главы Иоанна Предтечи?
- Не следует сквернословить, конфликтовать и сплетничать.
- Нельзя ругаться и громко ссориться.
- Не стоит брать в руки острые предметы.
- Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
- Не следует употреблять пищу красного цвета, ведь она будет напоминать о крови Иоанна Предтечи.
- Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты.
- Не стоит обижать животных.
- Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
Усекновение головы Иоанна Предтечи / Фото Pinterest
Кстати, наша редакция подготовила поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи, которые вы можете отправить своим родным.
Усекновение главы Иоанна Предтечи: какая история праздника?
Пророк Божий обличал царя Ирода за то, что тот оставил свою жену и начал жить вместе с Иродиадой, женой родного брата. В связи с этими высказываниями, Иоанна схватили и бросили в тюрьму. Как-то император праздновал свой день рождения и захотел, чтобы ему станцевала дочь Иродиады – Соломия. Девушка исполнила танец и настолько хорошо это сделала, что Ирод сказал ей просить у него все, что пожелает.
Тогда Соломия посоветовалась с мамой и сообщила, что хочет получить голову Иоанна Предтечи на тарелке. Хотя царь и боялся осуждения народа, все же приказал казнить пророка. Впоследствии последователи Крестителя похоронили его тело, тогда как Соломия понесла наказание за свой страшный поступок. Зимой во время прогулки девушка неожиданно упала в воду, ведь лед не выдержал ее веса, и погибла.