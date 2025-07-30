Успенський піст – один із найсуворіших у православному календарі. Він щороку триває з 1 по 14 серпня і завершується святом Успіння Пресвятої Богородиці.

Вже зовсім скоро віряни дотримуватимуться важливих харчових обмежень та очищатимуться не лише фізично, а й духовно. Що можна і не можна їсти під час Успенського посту – розповідає LifeStyle24.

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Що можна їсти під час Успенського посту?

У понеділок, середу та п'ятницю дозволяється сухоїдіння. Тобто в ці дні можна вживати тільки сиру їжу, наприклад, хліб, овочі, фрукти, ягоди, і воду, без термічної обробки та без олії.

Водночас у вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа. Втім, також без додавання олії. Так, це можуть бути прості супи, каші або тушковані овочі.

Натомість у суботу та неділю піст дещо пом'якшується. Саме в ці дні можна готувати їжу з рослинною олією та випити трохи вина.

Успенський піст 2025 / Фото Pinterest

Що не можна їсти під час Успенського посту?

Християни традиційно під час Успенського посту утримуються від м'яса, молочних продуктів, яєць та навіть риби. Однак 6 серпня відбудеться свято Преображення Господнє. У цей день вірянам дозволяється споживати рибу, а також трохи вина.

​​Після завершення посту варто поступово повертатися до звичного раціону. Так, не слід одразу вживати м'ясо, молоко або жирні страви, а натомість вводити їх у харчування маленькими порціями, щоб не навантажувати шлунок. Організм за два тижні адаптується до легшої їжі, тому раптове повернення до смаженого чи копченого може викликати відчуття важкості або навіть проблеми зі шлунком і печінкою.

У перші дні після посту продовжте вживати страви з овочів, круп і бобових, додаючи до них невеликі порції нежирного м'яса чи риби. Молочні продукти теж слід вводити поступово. Наприклад, почати з кисломолочних – йогуртів, кефіру або ряжанки. Це допоможе уникнути стресу для шлунково-кишкового тракту й плавно перейти до звичного харчування без шкоди для здоров'я.