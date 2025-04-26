Не 7 серпня: коли святкуватимуть Успіння святої Анни у 2025 році

Традиційно влітку віряни святкують Успіння святої Анни. У цей день християни згадують праведну жінку, яка подарувала життя Діві Марії.

Цьогоріч українці вдруге відзначатимуть це свято у нову дату. Коли відбудеться Успіння праведної Анни у 2025 році – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Успіння святої Анни: історія цього дня

Свята праведна Анна була дочкою священника. Вона разом із чоловіком Йоакимом жила в Назареті. Подружжя довго не мало дітей і тяжко переживало це, адже в тогочасному суспільстві безпліддя вважалося великою ганьбою. Попри все, пара не втрачала віру й постійно молилася Господу. Під час одного зі свят Йоакима принизили в Єрусалимському храмі. Священник відмовився прийняти жертву чоловіка через те, що той немає дітей. Після цього Йоаким усамітнився в пустелі, а Анна залишилася вдома і знову почала молитися. Через деякий час прохання подружжя були почуті й ангел сповістив святим про народження доньки, яку благословить весь людський рід. Так, з'явилася на світ Пресвята Богородиця – майбутня Мати Спасителя. Відомо, що праведна Анна померла у віці 70 років, а її мощі перенесли до Константинополя.

Успіння святої Анни 2025 / Фото Pinterest

Коли буде Успіння праведної Анни у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, Успіння святої Анни відзначають 7 серпня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році Успіння праведної Анни відзначатимуть 25 липня.

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