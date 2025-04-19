19 квітня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна займатися рукоділлям

19 квітня віряни відзначають Велику суботу. Християни згадують поховання Ісуса Христа.

У цей день наші предки розвішували одяг на кущах. Про заборони й прикмети на 19 квітня – розповідає LifeStyle24.

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Велика субота

Йосип та Никидим, учні Спасителя, отримали дозвіл на те, щоб поховати Ісуса Христа. Вони забрали тіло та загорнули його в плащаницю. Після цього святі поклали Сина Божого в печеру, неподалік Голгофи, та закрили вхід великим каменем. Саме там згодом Ісус Христос воскрес.

За традицією у Велику суботу люди завершують останні приготування до Великодня. Зокрема, розфарбовують крашанки, розписують писанки та печуть паски.

Що не можна робити

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не варто сваритися, лихословити, ображатися та злитися.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати та в'язати, бо тоді накличете хвороби.

Не слід влаштовувати гучні гуляння.

Народні прикмети

Якщо надворі вже тепло, то в травні буде холодно.

Якщо сьогодні піде дощ, то в червні буде дуже спекотно.

Якщо небо безхмарне, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо побачите ластівок, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

День поезії й творчого мислення. Його щорічно відзначають 19 квітня. Це свято вшановує творчих людей, які мають багату уяву та бачать речі не так, як інші.

Нагадаємо, що сьогодні також останній день Великого посту.