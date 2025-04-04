Так, християни мають присвятити час молитвам, відмовитися від розваг та утриматися від вживання продуктів тваринного походження. Коли завершується Великий піст у 2025 році – розповідає LifeStyle24.

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Коли завершується Великий піст 2025

Завершення Великого посту традиційно припадає на Страсну суботу. Цей день є особливо важливим для вірян, адже він символізує кінець суворих харчових обмежень та духовного очищення. У 2025 році віряни припинять поститися 19 квітня, напередодні Воскресіння Христового.

Традиційно, в цей день люди готують святкові кошики, випікають паски та фарбують крашанки. Крім цього, віряни згадують, як тіло Ісуса Христа лежало в труні, поки Його душа перебувала в пеклі для порятунку душ померлих. Також християни приділяють час благодійності та допомагають бідним і нужденним.

Великий піст 2025 / Фото Freepik

За що постять у різні дні тижня

Понеділок присвячений ангелам-охоронцям, тому деякі християни постять у цей день. У цей час заведено займатися добрими справами та молитися, щоб очиститися духовно.

Водночас у середу віряни згадують, як Юда Іскаріот зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків. У зв'язку з цим, християни традиційно утримуються від м'ясних і молочних продуктів, а під час великих постів – вживають лише сирі овочі та фрукти без додавання олії.

Також християни постяться у п'ятницю. Цей день вважається найважливішим, оскільки нагадує про розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофі. У п'ятницю віряни згадують муки Спасителя та Його жертву заради людей, тому дотримуються особливо суворих обмежень у їжі.