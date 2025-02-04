Коли будемо святкувати Великдень у 2025 році: дата за новим церковним календарем

Великдень – одне з найулюбленіших свят українців. Зазвичай його святкують у родинному колі.

Воскресіння Христове символізує перемогу життя над смертю. У цей день люди вітають один одного словами "Христос Воскрес!" і "Воістину Воскрес", а в оселях панує атмосфера родинного тепла. Коли відбудеться Великдень у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли буде Великдень у 2025 році

Великдень не має сталої дати. Щорічно його відзначають в один з весняних місяців. Саме від дня весняного рівнодення залежить, коли віряни святкуватимуть Воскресіння Христове. Переважно враховується дата першого повного Місяця, а неділя після цього стає Великоднем.

1 вересня 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді православні християни й католики орієнтуються на новий стиль, за яким вираховують день весняного рівнодення. Водночас римо-католики продовжують використовувати григоріанський календар, що й викликає розбіжності.

Цьогорічної весни українці відзначатимуть Воскресіння Христове 20 квітня. Востаннє католики й православні віряни святкували разом у 2017 році.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Традиції Великодня в Україні

В останній тиждень перед Воскресінням Христовим віряни моляться та дотримуються Великого посту. У цей період християнам заборонено вживати алкоголь, м'ясні й молочні продукти та влаштовувати гучні вечірки. Протягом сорока днів люди очищаються не тільки тілесно, але й духовно, готуючись до Великодня.

Останній тиждень посту називається Страсним. Він вважається найсуворішим, тому в цей час люди дотримуються ще більших обмежень у харчуванні.

На Великдень християни традиційно йдуть до церкви та освячують кошики. Туди кладуть паску, яйця, ковбасу, масло, та інші продукти. Після служби Божої, сім'ї збираються за великим святковим столом та відзначають Воскресіння Христове.