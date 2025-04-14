Готуємося до свята: коли варто фарбувати яйця на Великдень

Окрім випікання пасок, господині займаються фарбуванням яєць перед Великоднем. Для багатьох людей це особлива традиція, яка згуртовує родини та дарує позитивні емоції.

Зазвичай розфарбовують саме крашанки, а не писанки. Для цього використовують як спеціальні, так і натуральні барвники, зокрема цибулеве лушпиння. Про те, коли варто фарбувати яйця на Великдень – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Коли можна пекти паски на Великдень 2025: найсприятливіші дні

Коли фарбувати яйця на Великдень

Згідно з народними звичаями найкращим днем для фарбування яєць вважається Чистий четвер. Цьогоріч він припадає на 17 квітня. У цей день християни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус Христос встановив Таїнство Святого Причастя. Саме тому заведено причащатися в Чистий четвер. Крім цього, люди займаються прибиранням в хаті, а потім розпочинають підготовку до Великодня. Так, господині традиційно варять і фарбують яйця, а також випікають паски.

Важливо встигнути все зробити до Страсної п'ятниці. Адже саме в цей день згадують мученицьку смерть Сина Божого на хресті, тому заборонено виконувати будь-яку роботу.

Коли фарбувати яйця на Великдень / Фото Freepik

Які є натуральні барвники для великодніх яєць

Під час фарбування яєць краще віддавати перевагу натуральним барвникам, які безпечні для здоров'я. Так, це можуть бути овочі, кора, листя, трави та ягоди, що містять пігменти.

Попри те, що їхні барви не такі яскраві, як у спеціальних фарб, вони можуть здивувати своєю палітрою відтінків. Окрім цибулевого лушпиння, можна використовувати буряк, щоб отримати рожевий колір, куркуму – жовтий колір, чай каркаде – синій колір і шпинат – зелений колір.