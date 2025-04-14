Обычно раскрашивают именно пасхальные яйца, а не писанки. Для этого используют как специальные, так и природные красители, в частности луковую шелуху. О том, когда стоит красить яйца на Пасху – рассказывает LifeStyle24.

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Когда красить яйца на Пасху

Согласно народным обычаям лучшим днем для окрашивания яиц считается Чистый четверг. В этом году он приходится на 17 апреля. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия. Именно поэтому принято причащаться в Чистый четверг. Кроме этого, люди занимаются уборкой в доме, а затем начинают подготовку к Пасхе. Так, хозяйки традиционно варят и красят яйца, а также выпекают куличи.

Важно успеть все сделать до Страстной пятницы. Ведь именно в этот день вспоминают мученическую смерть Сына Божьего на кресте, поэтому запрещено выполнять любую работу.

Когда красить яйца на Пасху / Фото Freepik

Какие есть натуральные красители для пасхальных яиц

Во время окрашивания яиц лучше отдавать предпочтение натуральным красителям, которые безопасны для здоровья. Так, это могут быть овощи, кора, листья, травы и ягоды, содержащие пигменты.

Несмотря на то, что их краски не такие яркие, как у специальных красок, они могут удивить своей палитрой оттенков. Кроме луковой шелухи, можно использовать свеклу, чтобы получить розовый цвет, куркуму – желтый цвет, чай каркаде – синий цвет и шпинат – зеленый цвет.