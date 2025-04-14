Этот обрядовый хлеб символизирует воскресение и начало новой жизни. Именно поэтому к его выпеканию относятся с особой серьезностью. В какие дни можно печь куличи на Пасху – рассказывает LifeStyle24.

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Когда печь куличи на Пасху

По традиции лучшими днями для выпекания куличей считаются Чистый четверг и Великая суббота. Наши предки верили, что тогда выпечка приобретает особую силу, поэтому стоит посвятить ей свое внимание именно в это время.

Обычно хозяйки занимаются приготовлением куличей в Чистый четверг. Этот день начинают с уборки дома, а уже потом приступают к выпечке праздничных блюд. Впрочем, если по каким-то причинам люди не успели сделать этого в четверг, то разрешается печь куличи в Великую субботу. Именно в этот день, вечером, большинство украинцев уже несет свои пасхальные корзины в церковь на освящение.

Важно отметить, что выпекать куличи надо с добрыми намерениями и с искренней молитвой. В доме должен царить покой, поэтому ни в коем случае нельзя ссориться и спорить в эти дни.

Когда печь куличи на Пасху 2025 / Фото Freepik

Когда нельзя печь куличи

Верующим не следует заниматься выпечкой куличей в Страстную пятницу. Это самый скорбный день, в который вспоминают распятие Иисуса Христа на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. В это время запрещено заниматься любой физической работой, развлекаться, веселиться, петь, танцевать и устраивать шумные вечеринки. В то же время христианам не следует есть, пока в церкви не вынесут Плащаницу – символическое изображение Сына Божьего. Вместо этого верующим стоит посвятить время молитве и духовным размышлениям.