Цей обрядовий хліб символізує воскресіння та початок нового життя. Саме тому до його випікання ставляться з особливою серйозністю. В які дні можна пекти паски на Великдень – розповідає LifeStyle24.

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Коли пекти паски на Великдень

За традицією найкращими днями для випікання пасок вважаються Чистий четвер та Велика субота. Наші предки вірили, що тоді випічка набуває особливої сили, тому варто присвятити їй свою увагу саме у цей час.

Зазвичай господині займаються приготуванням пасок у Чистий четвер. Цей день починають з прибирання дому, а вже потім беруться до випікання святкових страв. Втім, якщо з якихось причин люди не встигли зробити цього в четвер, то дозволяється пекти паски у Велику суботу. Саме у цей день, ввечері, більшість українців вже несе свої великодні кошики до церкви на освячення.

Важливо зазначити, що випікати паски треба з добрими намірами та з щирою молитвою. В оселі має панувати спокій, тому в жодному разі не можна сваритися та сперечатися в ці дні.

Коли пекти паски на Великдень 2025 / Фото Freepik

Коли не можна пекти паски

Вірянам не слід займатися випіканням паски в Страсну п'ятницю. Це найскорботніший день, в який згадують розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофі, поблизу Єрусалима. У цей час заборонено займатися будь-якою фізичною роботою, розважатися, веселитися, співати, танцювати та влаштовувати гучні вечірки. Водночас християнам не слід їсти, поки в церкві не винесуть Плащаницю – символічне зображення Сина Божого. Натомість вірянам варто присвятити час молитві та духовним роздумам.