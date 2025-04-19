Вже завтра святкуватимуть Великдень: коли варто нести церковну свічку додому

У ніч на Воскресіння Христового храми в Україні наповнюються м'яким світлом. Тисячі свічок спалахують у руках вірян, коли священник виголошує: "Христос Воскрес!".

Та далеко не всі знають, що полум'я не лише символізує радість, а і є важливою частиною великодніх традицій. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Коли саме варто нести свічку додому

Зазвичай свічку, яку запалили в церкві під час нічної пасхальної служби, несуть додому після освячення великоднього кошика, приблизно вранці. Нерідко це відбувається одразу після завершення святкової літургії, коли родини виходять з храму з освяченими речами та продуктами. Важливо нести свічку дуже обережно, щоб вогонь не згаснув.

Наші предки вірили, що якщо полум'я вдалося принести додому, то це гарний знак на весь рік. Деякі віряни навіть зберігають ці свічки біля ікон або запалюють їх під час родинних молитов у лихі часи.

Свічки в церкві / Фото Freepik

Що означає, коли у церкві падає свічка

Інколи може статися таке, що свічка випадає з рук під час молитви. У давнину вірили, що в такому разі людині слід подумати про погані вчинки, які скоїла у житті. Водночас падіння свічки може попереджати про труднощі або випробування, які будуть у майбутньому. Ба більше, дехто вважає, що це має спонукати вірянина до щирої молитви та духовного очищення.

Однак якщо ж свічка не просто впала, а й погасла, то людині варто підготуватися до поганих новин. Так, незабаром вірянин може потрапити в небезпечну ситуацію або пережити негативні зміни в житті