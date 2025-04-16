Для захисту та благословення: кому варто дарувати писанки на Великдень

З давніх-давен українці розмальовують писанки не лише задля краси, а щоб висловити найсвітліші почуття. Традиційно фарбуванням цього великоднього атрибута займаються перед Воскресінням Христовим.

На Великдень заведено дарувати писанки найріднішим людям, зокрема батькам, бабусям і дідусям. Так, можна висловити пошану та вдячність своїм найближчим, розповідає LifeStyle24.

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Кому дарують писанки на Великдень

У деяких регіонах України існує гарна традиція дарувати писанки хрещеним батькам як подяку за духовне наставництво. Водночас нерідко вручають розмальовані яйця дітям. Така писанка здатна оберігати малечу від негараздів та принести радість у життя.

Наші предки часто дарували цей великодній атрибут хворим людям, щоб привабити міцне здоров'я та покращити їх стан. Вважалося, якщо тримати писанки в оселі під час епідемії, то хвороба омине господаря будинку.

Крім цього, різноколірні яйця вручають дівчатам, щоб зізнатися в почуттях або принести щастя в особисте життя. До того ж писанки дарують бездітним парам, які прагнуть стати батьками, але не можуть. Що цікаво, у давнину вірили, що цей святковий атрибут захищає від пожежі, потопу, грому, блискавки, граду та інших природних лих.

Писанки / Фото Freepik

Коли фарбують яйця на Великдень

Згідно з народними звичаями найкращим днем для фарбування яєць вважається Чистий четвер. Цьогоріч він припадає на 17 квітня. У цей день християни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус Христос встановив Таїнство Святого Причастя. Саме тому заведено причащатися в Чистий четвер. Крім цього, люди займаються прибиранням в хаті, а потім розпочинають підготовку до Великодня. Так, господині традиційно варять і фарбують яйця, а також випікають паски.

Важливо встигнути все зробити до Страсної п'ятниці. Адже саме в цей день згадують мученицьку смерть Сина Божого на хресті, тому заборонено виконувати будь-яку роботу.