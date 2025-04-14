Для наших предків яйце мало символічне значення, адже асоціювалося з родючістю та весняним пробудженням. Чому фарбують крашанки на Великдень – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Готуємося до свята: коли варто фарбувати яйця на Великдень

Чому фарбують яйця на Великдень

У давнину яйця також асоціювали з Сонцем через його круглу форму. Втім, у християнстві ж крашанка стала символом перемоги життя над смертю. Так, зовнішня шкаралупа яйця асоціюється з гробом, а внутрішній вміст – з оновленим світом після Воскресіння Ісуса Христа.

За однією з найвідоміших легенд, традиція фарбувати яйця також пов'язана зі святою рівноапостольною Марією Магдалиною. Після Воскресіння Ісуса вона прийшла до імператора Тиберія, щоб повідомити про цю подію. Однак за традицією до правителя не можна було з'являтись із порожніми руками, тому Марія принесла йому яйце як дар. Почувши про повернення Спасителя до життя, Тиберій скептично відповів: "Це так само неможливо, якби це яйце раптом стало червоним". І в ту ж мить – яйце в руках Марії набуло червоного кольору.

Вражений цим дивом, імператор вигукнув: "Воістину воскрес!". Відтоді фарбоване яйце стало символом Воскресіння Христа та сповіщення благої звістки.

Чому фарбують яйця на Великдень / Фото Freepik

Скільки яєць треба фарбувати на Великдень

Зазвичай у родинах фарбують велику кількість яєць, щоб їх вистачило для кожного. Однак згідно з народними повір'ями варто звернути увагу на число 13.

Дванадцять яєць уособлюють апостолів Сина Божого, а тринадцяте – самого Ісуса Христа. Ця традиція нагадує про Таємну вечерю, коли Спаситель зібрався зі своїми учнями напередодні власної смерті.