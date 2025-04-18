Що не можна робити на Великдень: головні заборони, про які варто знати
- На Великдень заборонено займатися фізичною працею, стригти волосся та нігті.
- Також не можна виконувати хатні справи, лихословити та викидати освячені продукти.
Вже зовсім скоро українці святкуватимуть Великдень. У цей день люди дотримуються певних звичаїв і заборон, щоб не накликати негараздів.
Цьогоріч Воскресіння Христове припадає на 20 квітня як для греко-католиків, так і для православних християн. Що не можна робити на Великдень – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити на Великдень
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується стригти волосся та нігті.
- Не слід займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.
- Не можна рубати дрова та користуватися сокирою.
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
- Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
- Не рекомендується викидати освячені продукти.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.
Традиції на Великдень
Підготовку до Великодня зазвичай завершують у Велику суботу. Ввечері цього дня у деяких храмах відбуваються богослужіння, куди люди можуть прийти та освятити там великодні кошики.
На Воскресіння Христове заведено протягом дня вітати один одного словами: "Христос Воскрес!" та відповідати: "Воістину Воскрес!". Також люди запрошують своїх рідних і друзів до себе додому та збираються за святковим столом, на якому стоять різноманітні страви, зокрема паски. Що цікаво, на Великдень віряни дарують один одному яйця, а потім б'ються ними – чиє не розіб'ється, той і перемагає.
Що цікаво, після святкового сніданку наші пращури влаштовували гучні гуляння з іграми та хороводами. Крім цього, предки каталися на гойдалках, адже хотіли позбутися гріхів та негативної енергії.