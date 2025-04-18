Що не можна робити на Великдень: головні заборони, про які варто знати

Вже зовсім скоро українці святкуватимуть Великдень. У цей день люди дотримуються певних звичаїв і заборон, щоб не накликати негараздів.

Цьогоріч Воскресіння Христове припадає на 20 квітня як для греко-католиків, так і для православних християн. Що не можна робити на Великдень – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Великдень

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується стригти волосся та нігті.

Не слід займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.

Не можна рубати дрова та користуватися сокирою.

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Не можна сваритися та сперечатися з близькими.

Не рекомендується викидати освячені продукти.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Традиції на Великдень

Підготовку до Великодня зазвичай завершують у Велику суботу. Ввечері цього дня у деяких храмах відбуваються богослужіння, куди люди можуть прийти та освятити там великодні кошики.

На Воскресіння Христове заведено протягом дня вітати один одного словами: "Христос Воскрес!" та відповідати: "Воістину Воскрес!". Також люди запрошують своїх рідних і друзів до себе додому та збираються за святковим столом, на якому стоять різноманітні страви, зокрема паски. Що цікаво, на Великдень віряни дарують один одному яйця, а потім б'ються ними – чиє не розіб'ється, той і перемагає.

Що цікаво, після святкового сніданку наші пращури влаштовували гучні гуляння з іграми та хороводами. Крім цього, предки каталися на гойдалках, адже хотіли позбутися гріхів та негативної енергії.