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19 квітня, 08:00
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Що не можна робити в церкві на Великдень: запам'ятайте це

Влада Пономарьова
Основні тези
  • У церкві на Великдень вірянам варто дотримуватися певних правил.
  • На Великдень у церкві заборонено носити яскравий одяг, голосно розмовляти, сміятися та вмикати мобільні телефони.

Цьогоріч Великдень припадає на 20 квітня. У цей день заведено йти до церкви та освячувати пасхальні кошики.

Однак існує перелік заборон, яких варто дотримуватися в храмі. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити в церкві на Великдень

На Воскресіння Христове вірянам слід утриматися від яскравого одягу. Християнам не варто демонструвати останні модні тренди, а натомість показати шанобливе ставлення до церкви. Так, краще обрати скромне вбрання, адже як йдеться в Першому Посланні Петра (5:5): "Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать".

Також у храмі не можна гучно розмовляти та сміятися на Воскресіння Христове. Важливо пам'ятати, що церква – місце тиші, тому слід говорити пошепки й лише за необхідності. Крім цього, вірянам треба вимкнути мобільні телефони або встановити беззвучний режим на гаджетах під час Божої служби.

Водночас варто зазначити, що не можна приносити в храм освячувати заборонені церквою продукти на Великдень. Так, у великодньому кошику не мають лежати алкоголь, за винятком кагору, тютюнові вироби, кров'яна ковбаса, матеріальні цінності, серед яких гроші, прикраси, ножі та інші речі.

Що можна робити в церкві на Великдень / Фото Freepik

Що не можна робити на Великдень

  • Не варто займатися важкою фізичною працею.
  • Не рекомендується стригти волосся та нігті.
  • Не слід займатися будь-якими хатніми справами, зокрема пранням та прибиранням.
  • Не можна рубати дрова та користуватися сокирою.
  • Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
  • Не слід лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.
  • Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
  • Не рекомендується викидати освячені продукти.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.