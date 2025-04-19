Що не можна робити в церкві на Великдень: запам'ятайте це

Цьогоріч Великдень припадає на 20 квітня. У цей день заведено йти до церкви та освячувати пасхальні кошики.

Однак існує перелік заборон, яких варто дотримуватися в храмі. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити в церкві на Великдень

На Воскресіння Христове вірянам слід утриматися від яскравого одягу. Християнам не варто демонструвати останні модні тренди, а натомість показати шанобливе ставлення до церкви. Так, краще обрати скромне вбрання, адже як йдеться в Першому Посланні Петра (5:5): "Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать".

Також у храмі не можна гучно розмовляти та сміятися на Воскресіння Христове. Важливо пам'ятати, що церква – місце тиші, тому слід говорити пошепки й лише за необхідності. Крім цього, вірянам треба вимкнути мобільні телефони або встановити беззвучний режим на гаджетах під час Божої служби.

Водночас варто зазначити, що не можна приносити в храм освячувати заборонені церквою продукти на Великдень. Так, у великодньому кошику не мають лежати алкоголь, за винятком кагору, тютюнові вироби, кров'яна ковбаса, матеріальні цінності, серед яких гроші, прикраси, ножі та інші речі.

Що можна робити в церкві на Великдень / Фото Freepik

Що не можна робити на Великдень