Великдень наближається: у які дні варто пекти паски

Щовесни мільйони родин чекають моменту, коли в домі запахне здобою та ваніллю. Для більшості людей приготування паски – особливий процес, який символізує світле воскресіння та домашнє тепло.

У які дні потрібно займатися випіканням цього святкового хліба – розповідає LifeStyle24.

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Коли потрібно пекти паску

Згідно з давніми звичаями, українки випікають паски за кілька днів до Великодня. Зазвичай господині розпочинають приготування у Чистий четвер, адже він у народі вважається найкращим часом для подібної справи. Цього дня жінки спершу займаються прибиранням, оскільки в хаті має панувати порядок перед Воскресінням Христовим. Та лише після цього розпочинають приготування тіста для пасок, вкладаючи туди не тільки інгредієнти, а й любов і віру.

Крім цього, існує ще один день, коли дозволяється пекти цей святковий хліб. Саме у Велику суботу, напередодні Великодня, господині продовжують готуватися до світлого свята та пакувати великодні кошики.

Коли потрібно пекти паски / Фото Freepik

Скільки пасок треба з'їсти на Великдень

Для наших предків число 12 вважалося особливим. Адже асоціювалося з кількістю апостолів Ісуса Христа та місяцями року. Крім цього, це число означає завершеність, тому пращури намагалися з'їсти саме 12 пасок на Воскресіння Христове.

Що цікаво, молодим дівчатам радили скуштувати їх у різних господинь, щоб вже до наступного року вийти заміж. А жінкам, які прагнули народити дитину, варто було з'їсти 12 пасок, приготованих матерями. Мовляв, тоді щастя материнства неодмінно прийде.