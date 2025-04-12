Як святкують Великдень в Україні: головні традиції свята
- В Україні Великдень святкується з дотриманням традицій, таких як прибирання в Чистий четвер, молитви в Страсну п'ятницю, освячення кошиків у Велику суботу та святкові обіди на Воскресіння Христове.
- Віряни вітають один одного словами "Христос Воскрес!" та відповідають "Воістину Воскрес!" і дарують один одному яйця.
20 квітня віряни західного і східного обрядів відзначатимуть Великдень. Зазвичай люди розпочинають підготовку до цього свята заздалегідь.
Так, християни роблять писанки та готують великодні страви на Страсному тижні, який цьогоріч припадає з 14 по 19 квітня. Про головні традиції святкування Великодня в Україні – розповідає LifeStyle24.
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Головні традиції святкування Великодня в Україні
Кожен день Страсного тижня має своє значення. Зокрема, в Чистий четвер заведено прибиратися в оселі, випікати паски та готувати великодні кошики для освячення. Крім цього, господині фарбують писанки та крашанки, щоб взяти їх з собою до церкви.
У Страсну п'ятницю віряни мають присвятити час молитві та згадати, як Ісуса Христа розіп'яли на хресті. У цей день люди вирушають до храму, де виносять Плащаницю – зображення Спасителя, який лежить у гробі. Підготовку до Великодня зазвичай завершують у Велику суботу. Ввечері цього дня у деяких храмах відбуваються богослужіння, куди люди можуть прийти та освятити там великодні кошики.
На Воскресіння Христове заведено протягом дня вітати один одного словами: "Христос Воскрес!" та відповідати: "Воістину Воскрес!". Також люди запрошують своїх рідних і друзів до себе додому та збираються за святковим столом, на якому стоять різноманітні страви, зокрема паски. Що цікаво, на Великдень віряни дарують один одному яйця, а потім б'ються ними – чиє не розіб'ється, той і перемагає.
Як наші предки святкували Великдень
На Поділлі, Волині та Буковині був поширений звичай, коли господар тричі обходив святковий стіл із мискою свячених страв. Зупиняючись обличчям до образів, чоловік розрізав крашанку й підносив шматок кожному з родини зі словами: "Дай, Боже, ще й на той рік дочекатися святого Воскресіння Христового в щасті та здоров'ї".
Водночас на Херсонщині за два тижні до Великодня люди сіяли овес та чекали, поки паростки виростуть на 7-8 сантиметрів. Згодом предки ставили на святковий стіл тарілку з насипаною землею та цією травою, між якою клали червоні крашанки. Їхня кількість мала збігатися з кількістю померлих родичів. Зазвичай така "могилка" стояла протягом Світлого тижня.