Як святкують Великдень в Україні: головні традиції свята

20 квітня віряни західного і східного обрядів відзначатимуть Великдень. Зазвичай люди розпочинають підготовку до цього свята заздалегідь.

Так, християни роблять писанки та готують великодні страви на Страсному тижні, який цьогоріч припадає з 14 по 19 квітня. Про головні традиції святкування Великодня в Україні – розповідає LifeStyle24.

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Головні традиції святкування Великодня в Україні

Кожен день Страсного тижня має своє значення. Зокрема, в Чистий четвер заведено прибиратися в оселі, випікати паски та готувати великодні кошики для освячення. Крім цього, господині фарбують писанки та крашанки, щоб взяти їх з собою до церкви.

У Страсну п'ятницю віряни мають присвятити час молитві та згадати, як Ісуса Христа розіп'яли на хресті. У цей день люди вирушають до храму, де виносять Плащаницю – зображення Спасителя, який лежить у гробі. Підготовку до Великодня зазвичай завершують у Велику суботу. Ввечері цього дня у деяких храмах відбуваються богослужіння, куди люди можуть прийти та освятити там великодні кошики.

На Воскресіння Христове заведено протягом дня вітати один одного словами: "Христос Воскрес!" та відповідати: "Воістину Воскрес!". Також люди запрошують своїх рідних і друзів до себе додому та збираються за святковим столом, на якому стоять різноманітні страви, зокрема паски. Що цікаво, на Великдень віряни дарують один одному яйця, а потім б'ються ними – чиє не розіб'ється, той і перемагає.

Традиції на Великдень 2025 / Фото Freepik

Як наші предки святкували Великдень

На Поділлі, Волині та Буковині був поширений звичай, коли господар тричі обходив святковий стіл із мискою свячених страв. Зупиняючись обличчям до образів, чоловік розрізав крашанку й підносив шматок кожному з родини зі словами: "Дай, Боже, ще й на той рік дочекатися святого Воскресіння Христового в щасті та здоров'ї".

Водночас на Херсонщині за два тижні до Великодня люди сіяли овес та чекали, поки паростки виростуть на 7-8 сантиметрів. Згодом предки ставили на святковий стіл тарілку з насипаною землею та цією травою, між якою клали червоні крашанки. Їхня кількість мала збігатися з кількістю померлих родичів. Зазвичай така "могилка" стояла протягом Світлого тижня.