Коли католики будуть відзначати Великдень у 2025 році: стала відома точна дата свята

Цьогорічної весни католики відзначатимуть Великдень. Це одне з головних християнських свят, яке символізує воскресіння Ісуса Христа.

Православні віряни святкуватимуть Великдень 20 квітня. Коли відбудеться Воскресіння Христове у католиків у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли буде Великдень у католиків у 2025 році

Воскресіння Господнє – перехідне церковне свято, тому дата, коли його відзначають, є змінною. Великдень традиційно припадає на різні дні та навіть місяці.

Віряни західних і східних обрядів використовують певні показники під час підрахунку дати проведення Воскресіння Христового. Християни враховують весняне рівнодення та місячний календар. Водночас Великдень обов'язково має святкуватися в неділю.

З вересня 2023 року українці, серед яких православні й католики, орієнтуються на новоюліанський календар. Згідно з ним вони враховують день весняного рівнодення. Тоді як римо-католики продовжують використовувати григоріанський календар, що й викликає розбіжності.

Вперше за вісім років християни відзначатимуть Воскресіння Христове разом – 20 квітня. Цьогоріч дата святкування католиками збігається з православним Великоднем.

Великдень 2025 / Фото Freepik

Традиції Великодня

Святкуванню Великодня традиційно передує Великий піст, який триває 40 днів і завершується Страсним тижнем. У цей період віряни моляться, дотримуються суворих обмежень у їжі та духовно очищаються.

У Чистий четвер українці зазвичай влаштовують генеральне прибирання в оселях, готують вишиті рушники, якими потім накривають великодній кошик, печуть паски та розфарбовують яйця. У Страсну п'ятницю віряни присвячують свій вільний час молитві та йдуть до церкви. Що цікаво, у деяких храмах святити кошики починають вже у Велику суботу. Крім писанок, крашанок та паски, у великодньому кошику мають бути ковбаса, масло, сир і сіль.

На Великдень люди збираються за сімейним столом. Усі члени родини куштують паску та б'ються великодніми яйцями.