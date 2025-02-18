Що треба зробити до початку Великого посту 2025: запам'ятайте це

Під час Великого посту віряни духовно очищаються та готуються до Великодня. Цей період може принести користь, якщо заздалегідь почати робити певні справи.

У 2025 році Великий піст розпочнеться 3 березня, а завершиться 19 квітня. Що варто зробити до його початку – розповідає 24 Канал.

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Що треба зробити до початку Великого посту

До початку Великого посту обов'язково слід пробачити образи та налагодити стосунки з тими людьми, з якими ви перебуваєте у сварці. Для цього існує Прощена неділя, день, коли заведено миритися з усіма, хто завдав вам болю, або, кого ви образили. До того ж варто відвідати церкву, молитися та сповідатися, оскільки духовна підготовка вважається найважливішою у цей час. Також вірянам рекомендується змінити раціон та підготуватися до обмежень у харчуванні.

Великий піст передбачає відмову від м'яса, молочних продуктів і яєць, тому, щоб перехід не був надто різким, варто поступово зменшувати їхнє споживання. Крім цього, можна заздалегідь продумати меню, щоб забезпечити організм усіма необхідними поживними речовинами.

Важливо також відмовитися від шкідливих звичок. Це чудовий час, щоб позбутися того, що заважає духовному розвитку, зокрема паління, надмірного вживання алкоголю тощо. Варто зазначити, що християнам слід завершити усі важливі справи ще до початку посту, бо це допоможе уникнути зайвого стресу та зосередитися на молитвах.

Що треба зробити перед Великим постом / Фото Freepik

Кому можна не постити

У період посту дозволяється лише кільком категоріям людей не дотримуватися харчових обмежень. Так, не постити можуть: діти до 14 років, вагітні жінки, матері, які годують грудним молоком, літні та важкохворі люди. Річ у тім, що піст скоріше нашкодить цим людям, ніж принесе користь.