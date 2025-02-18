В 2025 году Великий пост начнется 3 марта, а завершится 19 апреля. Что стоит сделать до его начала – рассказывает 24 Канал.

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Что надо сделать до начала Великого поста

До начала Великого поста обязательно следует простить обиды и наладить отношения с теми людьми, с которыми вы находитесь в ссоре. Для этого существует Прощеное воскресенье, день, когда принято мириться со всеми, кто нанес вам боль, или, кого вы обидели. К тому же стоит посетить церковь, молиться и исповедоваться, поскольку духовная подготовка считается важнейшей в это время. Также верующим рекомендуется изменить рацион и подготовиться к ограничениям в питании.

Великий пост предусматривает отказ от мяса, молочных продуктов и яиц, поэтому, чтобы переход не был слишком резким, стоит постепенно уменьшать их потребление. Кроме этого, можно заранее продумать меню, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

Важно также отказаться от вредных привычек. Это прекрасное время, чтобы избавиться от того, что мешает духовному развитию, в частности курения, чрезмерного употребления алкоголя и тому подобное. Стоит отметить, что христианам следует завершить все важные дела еще до начала поста, потому что это поможет избежать лишнего стресса и сосредоточиться на молитвах.

Что нужно сделать перед Великим постом / Фото Freepik

Кому можно не поститься

В период поста разрешается лишь нескольким категориям людей не придерживаться пищевых ограничений. Так, не поститься могут: дети до 14 лет, беременные женщины, матери, которые кормят грудным молоком, пожилые и тяжелобольные люди. Дело в том, что пост скорее навредит этим людям, чем принесет пользу.