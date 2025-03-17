Чи можна в піст їсти варену ковбасу: пояснення священника

З 3 березня віряни дотримуються Великого посту. Протягом 48 днів християни утримуються від їжі тваринного походження, зокрема м'яса та риби.

Однак багато людей не знають, чи дозволено їсти варену ковбасу під час посту. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео священника Православної церкви України Олексія Філюка.

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Чи можна в піст їсти варену ковбасу

Під час Великого посту існують певні харчові обмеження, яких християни мають дотримуватися, щоб духовно та тілесно очиститися. Так, вірянам не дозволяється вживати м'ясні та молочні продукти до Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня. Втім, у народі вважають, що вживати варену ковбасу, замість м'яса та сала, у цей період – менш гріховно.

Священник Православної церкви України Олексій Філюк вже висловився стосовно цього питання. За його словами, така ковбаса містить мінімальну кількість м'яса, тому людям можна її вживати під час посту. Водночас священник нагадав, що не всім вірянам дозволено поститися.

Піст – не дієта, тому не робіть з цього фанатизму. Хочете їсти ковбасу – їжте. Маєте здоров'я – постіться, не маєте – не робіть цього,

– зауважив Олексій Філюк.

Кому можна не дотримуватися Великого посту

Не зобов'язані постити діти до 14 років, адже їхній організм ще розвивається та потребує повноцінного харчування. Також звільнені від посту літні люди, зокрема після 60 років, особливо якщо у них наявні проблеми зі здоров'ям. Важкохворі, яким необхідне спеціальне харчування, а також ті, хто живе на милостиню та не може самостійно вибирати їжу, також можуть не дотримуватися посту.

Водночас не варто постити тим, хто подорожує понад 8 годин, оскільки в дорозі часто складно знайти відповідну пісну їжу. Крім цього, матерям, які годують грудьми, та вагітним жінкам теж дозволяється не дотримуватися посту.